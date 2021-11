Homem morto em assalto a loja de câmbio em Sintra. Ladrões ainda foram a casa da vítima

Depois do crime, os assaltantes dirigiram-se à casa onde estava a mulher da vítima e fizeram um assalto à mão armada.

Syed Abbas, de 37 anos, dono de uma loja de câmbio, terá sido estrangulado até à morte esta sexta-feira, na sequência de um roubo ao estabelecimento, na Tapada das Mercês, em Sintra.Os homicidas roubaram ouro e outros objetos da loja e o homem, de origem paquistanesa, foi encontrado com as mãos e os pés atados.Depois do crime, os assaltantes dirigiram-se à casa onde estava a mulher da vítima e roubaram 200€ num assalto à mão armada. A mulher ficou assustada com o incidente, mas saiu ilesa.No local estiveram a PSP de Mem Martins e a PJ.O alerta foi dado às 23h.O corpo foi transportado do local às 4h da manhã.