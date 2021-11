Cantora Marília Mendonça morreu vítima de politraumatismo após queda de avião

A Polícia Civil de Minas Gerais confirmou esta quinta-feira que a cantora brasileira Marília Mendonça morreu vítima de politraumatismo causado pela queda do avião onde seguia, no passado dia 5, na região de

odos foram vítimas de politraumatismo contuso

Caratinga, em Minas Gerais.No acidente morreram ainda o piloto, Geraldo Medeiros; o copiloto, Tarciso Viana; o produtor Henrique Ribeiro; e o tio e assessor de Marília, Abicieli Silveira Dias Filho. O médico-legista confirmou que t, avançou o jornal Globo.

Todas as mortes aconteceram na sequência do choque do avião com o solo.O politraumatismo acontece sempre que exista lesão grave de, pelo menos, dois órgãos ou duas partes distintas do corpo causadas por forças externas de natureza física ou química. "O acidente rodoviário é a principal causa de politraumatismo na população", explica o médico ortopedista Alberto Gotfryd, citado pelo Globo.As causas da queda do avião ainda estão em aberto, estando a polícia a trabalhar com duas linhas de investigação: a possibilidade da linha de distribuição de uma torre de uma companhia elétrica ter causado o acidente ou um problema nos motores da aeronave.