Variante da Covid-19 detetada na África do Sul já chegou à Europa

Foi detetado o primeiro caso da nova variante detetada na África do Sul na Europa.

O caso foi descoberto na Bélgica num viajante não vacinado contra a Covid-19, que regressou à Bélgica vindo do Egito no dia 11 de novembro. A pessoa desenvolveu os primeiros sintomas no dia 22 de novembro, avança a

Reuters