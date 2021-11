Bolsonaro rejeita restrições a viajantes devido à nova onde de Covid-19

Presidente brasileiro diz que o Brasil tem de aprender a conviver com o novo coronavírus.

O presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, reagiu esta sexta-feira com bastante irritação ao pedido de um seguidor para que adopte medidas que evitem a chegada ao Brasil da nova variante do Coronavírus descoberta na África do Sul e de viajantes oriundos de países onde a Covid-19 voltou a alastrar. Bolsonaro disse que o simpatizante deveria estar louco para lhe pedir uma coisa dessas, e defendeu que os brasileiros têm de aprender a conviver com o Coronavírus.

"Não vai fechar nada, rapaz.Que loucura é essa? Fechou o aeroporto o vírus não entra... Não é assim, rapaz, o vírus já está aqui dentro. Você está a ver muito a Tv Globo. O Brasil Tem de aprender a conviver com o vírus."-Respondeu Bolsonaro, negacionista convicto, depois de um dos seguidores autorizados a chegar perto dele à saída do Palácio da Alvorada, em Brasília, lhe ter sugerido a decretação de restrições a viajantes oriundos de outros países, como exigência de certificado de vacinação, para evitar a entrada de pessoas infectadas no país.

Na véspera, o ministro da Justiça, Anderson Torres, tinha recusado um pedido da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o órgão regulador brasileiro, para aumentar a vigilância nas fronteiras aéreas, marítimas e terrestes. Actualmente, o Brasil exige dos viajantes, nacionais ou estrangeiros, que apresentem um teste negativo para Covid-19, mas a Anvisa, amparada por pareceres de renomados especialistas, sugeriu ao governo que, além do teste, passasse a ser exigido também o certificado de vacinação completa.

A Anvisa e todos os secretários de Saúde dos 27 estados brasileiros estão bastante apreensivos com o que poderá acontecer no reveillon e no próximo Carnaval, quando milhões de pessoas do mundo inteiro rumarão para as principais cidades do país. O Brasil, que durante muito tempo foi o epicentro mundial da pandemia de Coronavírus, que no país já matou mais de 613 mil pessoas, conseguiu controlar o vírus graças ao esforço conjunto de médicos, cientistas, imprensa e gestores regionais e municipais, e neste momento apresenta os menores índices de contágio e de mortes desde o surgimento da Covid-19.