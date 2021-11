Portugal defronta Turquia nas 'meias' do playoff do Mundial

Decorreu esta sexta-feira o sorteio para determinar as equipas que se vão defrontar nas eliminatórias no Mundial de Futebol FIFA Qatar 2022.Portugal ficou a saber que terá pela frente a seleção da Turquia nas meias finais do playoff.

Caso passe as meias finais, Portugal terá de bater a Itália para poder marcar presença no Mundial do Qatar2022.Semifinal 1: Escócia-UcrâniaSemifinal 2: País de Gales-ÁustriaSemifinal 1: Rússia-PolóniaSemifinal 2: Suécia-Rep. ChecaSemifinal 1: Itália-MacedóniaSemifinal 2: Portugal-Turquia