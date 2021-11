Jovem de 24 anos ferido com gravidade num despiste em Vila Nova de Milfontes

Vítima foi transportada para o Hospital do Litoral Alentejano.

Um homem de 24 anos sofreu esta tarde ferimentos graves, vítima do despiste da viatura que conduzia na Estrada Municipal 1072, na freguesia de Vila Nova de Milfontes, concelho de Odemira.

A viatura ligeira de passageiros que seguia no sentido Sines – Vila Nova de Milfontes, despistou-se e embateu com violência num poste.

A vítima que ficou encarcerada, foi retirada pelos bombeiros e depois de estabilizada foi transportada para o serviço de urgência do Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém.

O alerta foi dado às 14h52 e nas operações de socorro estiveram os Bombeiros de Vila Nova de Milfontes e de Odemira, com um total de 11 operacionais, apoiados por 5 viaturas.