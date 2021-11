Sábado frio com aguaceiros, vento forte e possibilidade de queda de neve

de altitude.

Os termómetros vão registar uma pequena subida da temperatura mínima, em especial no litoral oeste.Em Lisboa as temperaturas vão variar entre os 9 e os 15 graus. Já no Porto, os termómetros vão oscilar entre os 5 e os 13 graus.O distrito mais frio de Portugal será a Guarda com -1 de mínima e 6 de máxima.Sete distritos de Portugal continental e a costa norte da Madeira estão também sob aviso amarelo devido à previsão de agitação marítima, de acordo com o IPMA.