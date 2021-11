Austrália restringe entradas no país a viajantes de África

Proibição de entrada no país para os viajantes não australianos nem residentes que tenham visitado nos últimos 14 dias nove países africanos.

A Austrália anunciou que restringirá este sábado a entrada no país de viajantes que tenham visitado nas últimas semanas nove países africanos onde se suspeita que circula a nova variante Omicron da Covid-19, considerada de risco pela OMS.

O Ministério da Saúde indicou, em comunicado, que a medida, de entrada em vigor imediata, supõe a proibição de entrada no país para os viajantes não australianos nem residentes que tenham visitado nos últimos 14 dias a África do Sul, a Namíbia, o Zimbabué, o Botsuana, o Lesoto, a Suazilândia, o Malaui, Moçambique e as ilhas Seychelles.

"Se as provas médicas mostrarem que fazem falta mais medidas, não hesitaremos em tomá-las. E isto poderá implicar reforçar ou expandir as restrições", disse à comunicação social o ministro da Saúde, Greg Hunt.