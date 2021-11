Restrições nos horários e limites à lotação: Bélgica com mais medidas após detetar primeiro caso da variante Omicron

Medidas vão entrar em vigor este sábado, com exceção dos eventos públicos e competições desportivas.

O Comité de Concertação da Bélgica decretou esta sexta-feira novas medidas para combater a pandemia da Covid-19 no país. Acelerar a campanha de reforço da vacinação, tomar medidas quanto à testagem e reduzir os contactos sociais é o foco, revelou o ministro da saúde belgo.O decreto real do comité foi publicado este sábado com as novas medidas sanitárias, segundo noticiou o jornal DH Les Sports.Ospoderão receber até 100 pessoas. "Eventos, incluindo mercados de Natal e vilas de inverno, apresentações culturais, competições desportivas e congressos podem ser realizados ao ar livre com público sentado até 100 pessoas, com exclusão dos colaboradores e organizadores dos respetivos eventos", adiantou o decreto.São permitidas até seis pessoas por mesa em, "sem contar com as crianças de 12 anos". Um família de mais de seis pessoas pode partilhar a mesma mesa. independentemente do tamanho. Os estabelecimentos terão de fechar portas entre as 23h00 e as 5h00, e não podem prestar serviços de takeaway nesse horário.Aspodem receber no máximo 15 pessoas.As medidas, com exceção das medidas relativas a eventos públicos e competições desportivas, que entrarão em vigor no dia 29 de dezembro. A Bélgica foi o primeiro país da Europa a detetar pelo menos um caso da nova variante da Covid-19 , identificada inicialmente na África do Sul. O vírus chegou à Europa por meio de uma jovem não vacinada que desenvolveu sintomas após viajar para o Egito através da Turquia.