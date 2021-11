Acidente que matou Sara Carreira tem três culpados. GNR já concluiu investigação

Os visados são o namorado da filha de Tony Carreira, Ivo Lucas, a fadista Cristina Branco e outro condutor.

O Ministério Público (MP) de Santarém já tem o relatório final da GNR ao acidente que vitimou Sara Carreira, de 21 anos, filha do cantor Tony Carreira. O documento, que reflete a investigação de quase um ano (o acidente foi a 5 de dezembro de 2020) de um sargento e três guardas do Núcleo de Investigação Criminal a Acidentes de Viação da GNR de Santarém, foi descrito ao CM, por várias fontes ligadas ao processo, como "tecnicamente preciso e muito completo".Saiba mais no Correio da Manhã