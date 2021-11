12 mortos e 2897 infetados por Covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal

Há mais 56 pessoas internadas em enfermarias, num total de 764 doentes.

Portugal registou nas últimas 24 horas mais 12 mortos e 2897 infetados com Covid-19.O País contabiliza até ao momento 18417 vítimas mortais e 1142707 casos confirmados.Há mais 56 pessoas internadas em enfermarias, num total de 764 doentes. O número de pessoas em cuidados mantém-se igual: são 104 doentes.Lisboa e Vale do Tejo contabiliza mais 902 infetados; o Norte mais 828; o Centro mais 697; o Alentejo mais 96 e o Algarve mais 230. A Região da Madeira e dos Açores contabilizam mais 120 e 24 novos casos, respetivamente.

O maior número de óbitos continua a concentrar-se entre os idosos com mais de 80 anos (12 003), seguindo-se as faixas etárias entre os 70 e os 79 anos (3954) e entre os 60 e os 69 anos (1679).

Há agora 53.717 casos ativos de covid-19 (mais 2.028 face ao total de sábado) e recuperaram 857 pessoas, o que aumenta o total nacional de recuperações para 1 070 573.

Em relação a sábado, as autoridades de saúde têm mais 1048 contactos em vigilância, totalizando 60 630.

Segundo o boletim da DGS, nas últimas 24 horas, o maior número de infeções ocorreu na região de Lisboa e Vale do Tejo, com 902 notificações, contabilizando esta área geográfica, desde o início da crise pandémica, 438 947 casos e 7821 mortes.

Na região Norte, registaram-se mais 828 casos, totalizando 430 161 infeções e 5643 óbitos desde o início da pandemia.

Foram contabilizados mais 697 casos de Covid-19 na região Centro, que tem agora um total acumulado de 158 661 infeções e 3 247 mortes.

O Algarve notificou mais 230 casos, acumulando 48 209 contágios e 504 óbitos, e há mais 96 novos casos no Alentejo, que soma 42 221 contágios e 1.061 mortos desde março de 2020.

Já a Região Autónoma da Madeira contabilizou, nas últimas 24 horas, segundo a DGS, 120 novos casos, somando 14.464 infeções e 93 mortes, e os Açores mais 24 novos casos, totalizando 10.044 contágios e 48 mortes.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da DGS.

O novo coronavírus já infetou em Portugal pelo menos 1 142 707 pessoas - 530.579 homens e 611 341 mulheres -, indicam os dados da DGS, segundo os quais há 787 casos de sexo desconhecido, que se encontram sob investigação, uma vez que esta informação não é fornecida de forma automática.

Entre as 18 417 vítimas mortais registadas desde o início da pandemia, estão 9.644 homens e 8773 mulheres.

A covid-19 provocou pelo menos 5 193 392 mortes em todo o mundo, entre mais de 260,44 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China.

Uma nova variante, a Ómicron, foi recentemente detetada na África do Sul e, segundo a Organização Mundial da Saúde, o "elevado número de mutações" pode implicar uma maior infecciosidade.