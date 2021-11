Dois jovens armados assaltam supermercado em Almada

Assaltantes foram detidos no local pela PSP.

Dois jovens armados de 15 e 18 anos assaltaram este domingo um supermercado Minipreço na Praça Professor Egas Moniz, em Almada, com dezenas de clientes e funcionários no interior.Os assaltantes foram detidos no local pela PSP.Os ladrõesestiveram durante bastante tempo à porta do estabelecimento comercial e, vários moradores que observaram a situação, aperceberam-se cedo das intenções dos assaltantes. A PSP acabou por ser alertada ainda antes da ocorrência.Quando as autoridades chegaram ao local encontraram os dois jovens com uma quantia superior a 300 euros, que tinham retirado das caixas do supermercado. O dinheiro foi apreendido, juntamente com a arma.Os dois jovens foram levados para a esquadra da PSP do Pragal e deverão ser presentes ao Tribunal de Almada para interrogatório judicial.O estabelecimento comercial fechou a seguir ao assalto, apesar do horário normal determinar que deveria estar aberto.