Belenenses SAD responsabiliza Liga por não ter adiado o jogo com o Benfica

Azuis entenderam sempre que cabia à Liga Portugal, o poder de adiar o jogo com o Benfica.

O Belenenses SAD emitiu este domingo um comunicado a relatar a sua versão dos factos sobre o encontro de sábado à noite com o Benfica, interrompido no arranque da segunda parte quando os azuis ficaram com menos de seis jogadores - tinham começado com apenas 9, entre os quais dois guarda-redes -, numa altura em que perdiam por 7-0.





Os azuis garantem que o "adiamento do jogo de ontem - adiamento que considerávamos lógico e inevitável - entre a Belenenses SAD e o Sport Lisboa e Benfica inseria-se e insere-se plenamente, na esfera de responsabilidade da Liga Portugal". O Belenenses SAD revela que "às 14h34, informou formalmente a Liga da decisão da DGS de colocar 44 membros do grupo de trabalho em isolamento". "Ao contrário do que seria expectável a Liga não respondeu a este email e apenas enviou uma mensagem WhatsApp para o Presidente com uma lista de 8 jogadores que considerava aptos para ir a jogo", pode ler-se.



"Informámos que um desses jogadores estava lesionado, e juntámos informação que o provava. Além disso, outro estava fora do país, por não ter tido autorização de entrada em Portugal, facto que também era do conhecimento da Liga. Feitas as contas, eram na verdade apenas 6 jogadores efetivamente disponíveis. Seis jogadores que foram considerados suficientes pela Liga para a mesma manter a realização do jogo. A consequência seria a falta de comparência e a consequente perda de pontos", pode ainda ler-se.



A cerca de 1 hora e meia do pontapé de saída, "a DGS atualizou os contactos de risco e retirou três jogadores de isolamento", permitindo à Belenenses SAD "dispor de nove jogadores para apresentar no jogo". "Obviamente, a Belenenses SAD continuava a entender que o jogo não podia realizar-se e solicitou imediatamente à Liga e ao Benfica o adiamento do encontro. O Presidente do Benfica entendeu que naquele momento não era ao Benfica que competia o poder de adiar o jogo", pode ainda ler-se.

Por isso, a Belenenses SAD "sempre entendeu que cabia à Liga Portugal, com a qual esteve sempre em contacto, o poder de adiar o jogo por razões desportivas e de saúde pública". "É à Liga Portugal que cumpre salvaguardar a integridade da competição e a verdade desportiva, pode ler-se na nota, que termina reafirmando que "além das considerações desportivas, graves, a situação médica de todas as pessoas da Belenenses SAD assumiu-se como absolutamente prioritária".