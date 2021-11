Piloto de helicóptero abandona militares da GNR no fogo em Mourão

Três GNR que foram para o terreno sofreram queimaduras graves. João Carraça ficou com incapacidade de 77%.

O Ministério Público (MP) da Comarca de Évora acusou o piloto de helicóptero José Leitão, da Heliportugal, de ser responsável pelas queimaduras causadas pelas chamas a três militares da GNR no incêndio de Mourão, em agosto de 2018. João Carraça, José Ferreira e Carlos Fernandes ficaram com lesões graves e permanentes no corpo.