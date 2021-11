Bebé entre feridos de colisão em Famalicão

As três vítimas foram transportadas para o Hospital local, com ferimentos ligeiros.

Um bebé é um dos três feridos resultantes de uma colisão que aconteceu esta segunda-feira, ao início da noite, em Arnoso Santa Maria, no concelho de Vila Nova de Famalicão. As três vítimas foram transportadas para o Hospital local, com ferimentos ligeiros.





O acidente aconteceu cerca das 17h40 e obrigou ao corte da estrada. Os bombeiros Famalicenses estiveram no socorro às vítimas, com quatro elementos e duas ambulâncias.