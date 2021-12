Homem de 69 anos sobreviveu 22 horas em cima de barco virado em alto mar

Vídeo do resgate foi filmado pela Guarda Costeira do Japão.

Um homem de 69 anos sobreviveu 22 horas perdido no mar ao largo do sul do Japão, sentado na popa do barco que estava virado ao contrário e coberto com uma lona para protegê-lo do vento e da água.

O vídeo do resgate foi filmado pela Guarda Costeira do Japão e mostra um dos nadadores-salvadores a saltar para a água agitada e a nadar em direção ao barco, enquanto o homem estava curvado e praticamente imóvel.



O homem japonês, cujo nome não foi divulgado pelas autoridades, trabalhava sozinho no barco para um projeto de construção de um porto ao largo de Yakushima quando o barco terá virado na tarde de sábado.

Os colegas de trabalho contataram a Guarda Costeira e ele foi encontrado um dia depois, a cerca de 30 km do porto de Onoaida em Yakushima.