Presidente do futebol de Pedrógão Grande morre em violento acidente no IC8

Paulo Jorge era presidente do Recreio Pedroguense, clube que alinha na I divisão distrital da Associação de Futebol de Leiria.

O presidente do Recreio Pedroguense, clube que alinha na I divisão distrital da Associação de Futebol de Leiria, Paulo David, morreu após um violento acidente no IC8 no passado sábado.



O veículo ligeiro onde seguia Paulo Jorge Simões David chocou com um camião de mercadorias carregado de madeira, no sentido Sertã-Pombal, junto à saída para Mosteiro, em Pedrógão Grande.





O funeral de Paulo Jorge Simões David realiza-se esta quarta-feira, 1 de dezembro, às 10h30, do Centro Paroquial para o Cemitério de Pedrógão Grande.