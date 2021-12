Extensão do subsídio ainda vigora em 2022

Os beneficiários da Segurança Social que perderem o acesso ao subsídio de desemprego até final de 2021, por ter findo o prazo em que têm direito a recebê-lo, vão continuar a beneficiar da medida de prorrogação automática por mais seis meses, mesmo que o período de apoio se prolongue para o próximo ano, explicou aofonte oficial do Ministério do Trabalho.Saiba mais no Correio da Manhã