Burlas com MB Way dão 338 queixas/mês

É uma burla cada vez menos habitual, mas ainda assim continua a fazer vítimas. Só este ano, os burlões que recorrem ao MB Way para esvaziar contas conseguiram roubar quase 1,5 milhões de euros com esta aplicação bancária. A PSP e a GNR registaram, até ao final de outubro, 3379 denúncias relacionadas com esta burla. Feitas as contas, é uma média de 338 queixas por mês.