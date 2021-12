Cristiano Ronaldo demoliu anexos da mansão no Gerês e doou recheio a famílias carenciadas

Craque português consegue assim, com a demolição, evitar ser julgado num processo com 31 arguidos.

Cristiano Ronaldo já começou a demolição dos anexos ilegais da mansão na albufeira da Caniçada, no Gerês. O capitão da Seleção Nacional doou todo o recheio da casa que integrava as construções ilegais a famílias carenciadas da região. Nos próximos dias avança também o desmantelamento do campo de ténis junto à moradia onde CR7 e a família chegaram a passar férias.A casa do caseiro, onde chegou a viver um primo do avançado do Manchester United, foi a primeira edificação a ser demolida. Seguem-se o anexo que servia de apoio ao campo de ténis e o próprio campo. Todas as construções foram erguidas sem licenciamento e o capitão da Seleção decidiu avançar para a demolição quando foi notificado pela Câmara de Terras de Bouro da ilegalidade dos projetos.Ao, o autarca de Terras de Bouro, Manuel Tibo, referiu que foi uma "decisão voluntária de Cristiano Ronaldo, que devia servir de exemplo a outros proprietários da região". Ronaldo consegue assim, com a demolição, evitar ser julgado num processo com 31 arguidos, acusados por mais de 40 obras de construção ilegal na área protegida da albufeira da Caniçada, no Gerês. A mansão de CR7, no Gerês, foi construída em 2007 por 4 milhões de euros e apesar de ter sido vendida a Pepe, continua registada em nome de Cristiano Ronaldo.