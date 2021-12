André Rebelo: Um chef para dois restaurantes muito diferentes

André Rebelo tem 30 anos e é responsável pelo Infame, em Lisboa, e pelo Jangada, na Ericeira. Se não fosse a mãe, quando tinha 16 anos não teria seguido cozinha, mas esta vida assenta-lhe hoje na perfeição

A

escolha foi sugestão da mãe quando via o filho sem ideias de futuro: “Porque não vais para cozinha?” André Rebelo tinha 16 anos e nunca pensara em tal coisa – “até entrar no curso e começar a experimentar”. “Não tinha grande fé, mas assim que comecei a parte prática foi todo um mundo novo que se abriu. E ao longo dos três anos de curso fui gostando cada vez mais e tendo mais interesse pela área”, conta o chef André Rebelo, hoje com 30 anos. Até porque, a partir do segundo ano, começou a fazer estágios e a ter contacto com cozinhas profissionais, o que lhe deu mais vontade de fazer da cozinha vida. “Estagiei no Hotel da Lapa, em Lisboa, e depois, no verão, trabalhei lá como extra. No último ano do curso acabei por ir para o Tavares, com o chef Aimé [Barroyer], uma realidade mais desafiante que me fez crescer muito depressa e onde ganhei amigos que tenho até hoje.”

Saiba mais no Correio da Manhã