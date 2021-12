Supremo Tribunal de Justiça rejeita recurso apresentado pela defesa de Carlos Cruz

Tribunal Europeu dos Direitos do Homem considerou que antigo apresentador não teve direito a um julgamento justo.

A defesa do antigo apresentador apresentou um pedido de revisão de sentença ao Supremo Tribunal de Justiça depois de ter sido conhecida a decisão do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem que considerou que Carlos Cruz não teve direito a um julgamento justo.



O antigo apresentador foi condenado a 6 anos de prisão por alegados abusos sexuais de menores da Casa Pia, tendo cumprido dois terços da pena na prisão da Carregueira, em Sintra, de onde saiu em condicional em 2016.

O Supremo Tribunal de Justiça rejeitou o recurso apresentando pela defesa de Carlos Cruz.A informação foi revelada pela SIC Notícias, mas ainda não confirmada pelo