Chef condenado por matar uma pessoa e intoxicar 31 com torta de cordeiro mal cozida

Tragédia aconteceu durante uma reunião da congregação da igreja local numa vila em Inglaterra.

de Hinton-in-the-Hedges, em Northamptonshire, Inglaterra. O chef, John Croucher, preparou à pressa uma torta de cordeiro cheia de carne picada que acabou por fazer com que vários membros ficassem "doentes", avançou o The Guardian.

Elizabeth Neuman, 92, vomitou várias vezes depois de comer a torta e acabou por morrer. Apenas três dos presentes escaparam porque eram vegetarianos.



Um cozinheiro foi condenado a quatro meses de prisão, suspensa por 12 meses, por ter morto uma pessoa e deixado 31 com intoxicação alimentar depois de ter servido uma torta de cordeiro mal cozida.A tragédia aconteceu durante uma reunião da congregação da igreja local num bar da vila

"Odeio ter de dizer isso, realmente odeio dizer isso, mas acho que eu fui apressado. Eu estava com pressa", disse Croucher, que trabalha como cozinheiro há 20 anos. "O remorso é um eufemismo. Isto é algo que nunca esquecerei. Por causa disto, sou um chef melhor e é uma pena que o custo disso tenha de ser este".



A juíza, Sarah Campbell, disse que "uma pessoa saudável morreu de hemorragia gastrointestinal induzida por vómito. Nenhuma frase que eu diga pode refletir a perda causada à família".



"O Crewe Arms é um bar importante para a comunidade local. Eu li muitas referências de membros da comunidade. Todos disseram que este foi um erro único, mas olhando para as evidências, não foi um erro único", acrescentou. "O bar deveria estar a dar passos para melhorar. As inspeções em 2015 deram três estrelas ao estabelecimento e em 2017 deram apenas uma estrela. "



O proprietário do bar, Neil Billingham, admitiu as três acusações de violação dos regulamentos alimentares e foi multado em cerca de 10 mil euros e condenado a pagar cerca de mil euros pelas custas judiciais. Já a empresa foi multada em quase 3 mil euros