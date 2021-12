“Tratava-se de uma relação muito tóxica”: Jovem de 25 anos mata ex-mulher com 12 facadas na rua no Porto

Ana Miranda, de 32 anos, que esfaqueou até à morte a ex-mulher, de 25, em março deste ano, recusou esta quinta-feira prestar declarações no início do julgamento, que decorreu no Tribunal de São João Novo, no Porto. A arguida, presa desde o dia do homicídio, responde por homicídio qualificado e dois crimes de violência doméstica.Saiba mais no Correio da Manhã