Ministra da Saúde assume escassez de autotestes no mercado e garante reposição este fim de semana

Marta Temido esteve de visita ao Hospital de Lamego.

A ministra da Saúde, Marta Temido, visitou o Hospital de Lamego, esta sexta-feira, e falou aos jornalistas sobre escassez de autotestes nas farmácias devido ao aumento da procura nos últimos dias."Houve falta de autotestes no mercado e nos próximos dias haverá reposição", avança Marta Temido. A falta de autotestes está relacionada com o aumento da procura devido ao anúncio das medidas restritivas da Covid-19.Marta Temido esclareceu também que o aumento de surtos de Covid-19 registados nas escolas está relacionado com "o facto de as crianças ate aos 11 anos nao estarem vacinadas".