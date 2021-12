Quatro feridos em aparatosa colisão na Estrada Nacional 201, em Braga

Após o acidente, a via foi cortada ao trânsito.

Uma colisão frontal entre dois carros provocou quatro feridos, dois graves e dois ligeiros, ao final da manhã desta sexta-feira, na Estrada Nacional 201, em Vila Verde, Braga.O alerta para o acidente foi dado às 11h46. As vítimas foram socorridas no local pelos Bombeiros de Vila Verde e de Ponte de Lima e pelas equipas das Viaturas Médicas de Emergência e Reanimação (VMER) de Braga e Viana do Castelo. Foram depois transportadas ao Hospital de Braga.Após o acidente, a via foi cortada ao trânsito.A GNR de Vila do Prado também esteve no local e investiga as causas do acidente.