Siza Vieira diz que processo do aeroporto é "mesmo lamentável" e junta-se ao PR nos apelos

Ministro admite que haverá sempre "prós e contras em qualquer decisão", mas que "a incapacidade" de tomar uma decisão é "absolutamente lamentável".

O ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital considera a "história" à volta da construção do novo aeroporto "mesmo lamentável", juntando-se aos apelos do Presidente da República para que destas eleições saia um consenso sobre a solução.

"Esta história do aeroporto [em Lisboa] é mesmo lamentável. Não tenho outra palavra para descrever isto. (...) estamos a falar de uma decisão que tem que ser tomada", começou por dizer Pedro Siza Vieira.

O ministro admite que haverá sempre "prós e contras em qualquer decisão", mas que "a incapacidade" de se tomar uma decisão, "onde alguns setores ainda acham que há aspetos que não são favoráveis", é para si "absolutamente lamentável".

"Acho muito complexo que no sistema político não fossemos capazes de tomar uma decisão básica que é esta: nó precisamos mesmo de um aeroporto. É incontestável que precisamos de aumentar a capacidade aeroportuária em Lisboa. Qualquer decisão que seja tomada, expandir a Portela, fazer um aeroporto na margem sul, na margem norte, tem, seguramente, vantagens e inconvenientes, qualquer delas. Agora para mim há uma coisa muito crítica, o tempo tem um valor cada vez maior", afirmou o ministro no 46.º Congresso Nacional da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo, em Aveiro.

Atualmente, em cima da mesa estão três hipóteses: aeroporto Humberto Delgado (principal), com o aeroporto do Montijo (complementar); aeroporto do Montijo (principal), com o aeroporto Humberto Delgado (complementar) e uma infraestrutura localizada no Campo de Tiro de Alcochete.

Na quarta-feira, o Presidente da República disse, também em Aveiro, que uma das virtudes das eleições é a possibilidade de clarificação de alguns assuntos e que é isso que espera que os candidatos eleitorais façam, nomeadamente, sobre o futuro da TAP e do novo aeroporto.

"Um aspeto positivo de haver eleições é o de esperar que da parte daqueles que concorrem a eleições clarifiquem estas matérias", disse Marcelo Rebelo de Sousa na abertura do 46.º Congresso Nacional da APAVT, respondendo a apelos do setor sobre as preocupações com a TAP e o aeroporto.

"Não há nada como clarificar antes do início da legislatura para não haver surpresas durante a legislatura. Clarificar em primeiro lugar como é importante haver uma decisão sobre o aeroporto, para não haver os 'avança e recua' de acordo com questões conjunturais meramente táticas. O país não suporta esse taticismo. Tome-se uma decisão e tome-se em 2022. Já vos disse que gostaria de ver o resultado dessa decisão antes do fim do meu segundo mandato, mas para isso é preciso tomar a decisão", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa perante os congressistas.

Hoje, Pedro Siza Vieira disse também esperar que "uma vantagem destas eleições seja que o sistema político seja capaz de corresponder ao apelo do senhor Presidente da República", quando diz: "Entendam-se sobre o que querem fazer do aeroporto".

"Se houver esse consenso político, as decisões tornam-se possíveis", acrescentou o ministro.

"Acho que estes anos foram anos perdidos nesta matéria e espero vivamente que sejamos capazes de inverter esta situação tão rapidamente quanto possível como apelou o senhor Presidente da República", acrescentou.

Na quinta-feira, o administrador da ANA - Aeroportos de Portugal Francisco Pita insistiu também ser fundamental haver "um aumento significativo" da capacidade aeroportuária em Lisboa, a ver pela recuperação na aviação, lembrando que a empresa está preparada para avançar no Montijo que levará quatro anos a construir.

"A posição da ANA é conhecida. Apresentou uma proposta ao Governo, está preparada, consegue concretizá-la em quatro anos e é o Montijo. A nossa posição é absolutamente clara em relação a isso. Não temos qualquer dúvida que é fundamental haver um aumento significativo da oferta da capacidade aeroportuária em Lisboa, se não será impossível crescer", afirmou Francisco Pita no congresso da APAVT.