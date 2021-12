21 mortos e 2535 infetados por Covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal

Já foram divulgados os dados da Covid-19 desta sexta-feira.

Portugal registou nas últimas 24 horas mais 21 mortos e 2535 novos casos de Covid-19.De acordo com o Boletim Epidemiológico desta sexta-feira, o País contabiliza até ao momento 18492 vítimas mortais e 1157352 casos confirmados.O número de internamentos voltou a aumentar nas últimas 24 horas: há mais 14 pessoas internadas em enfermarias (902 no total) e mais 1 em unidades de cuidados intensivos (129)Lisboa e Vale do Tejo registou mais 820 casos de infetados. No Norte foram registados mais 841 casos e no Centro 528. Já no Alentejo foram registados mais 62 casos e no Algarve mais 168. Nos Açores foram registados 15 novos casos e na Madeira 101 novos casos.O índice de transmissibilidade R(t) é 1,13. Já a incidência é de 374,0 casos de infeção por 100 mil habitantes.