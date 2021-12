Ministro Eduardo Cabrita demite-se

Decisão surge depois do Ministério Público acusar o motorista do ministro de homicídio negligente no acidente que matou um homem na A6.

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, demitiu-se, esta sexta-feira, das funções como ministro.

A decisão surge depois do Ministério Público acusar o motorista do ministro de homicídio negligente no acidente que matou um homem na A6 que fazia trabalhos na via.





Durante a conferência onde reagiu à acusação do Ministério Público, Eduardo Cabrita fez um balanço dos quatro anos em que fez parte do Governo português, referindo que restaurou o serviço de proteção civil, garantindo nos quatro anos o principal objetivo: "que nunca nenhuma vida humana fosse perdida em contexto fde incêndio rural, só perderam a vida bombeiros".

"Portugal tem forças da GNR que salvaram milhares de vidas nas ilhas gregas", acrescentou.

Eduardo Cabrita disse que no dia

18 de Junho de 2021 "

a viatura que me transportava foi vítima de um acidente" e acrescentou: "mais do que ninguém lamento essa trágiuca perda irreparável".

"Desde então, foi com grande sacrifício pessoal que verifiquei, com estupefação, o aproveitamento político que foi feito de uma tragédia pessoal", referiu.

Questionado pelos jornalistas, esta sexta-feira, quando foi conhecida a decisão do MP, Cabrita disse: "sou o passageiro", desresponsabilizando-se, desta forma, do caso.



O Ministério Público acusou o condutor do carro onde seguia o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, no momento do acidente na A6 que matou um homem que fazia trabalhos na via, de homicídio negligente e duas contraordenações.



O CM apurou que ficou provado que o condutor seguia a 163 km/hora. O acidente ocorreu a 18 de Junho de 2021.

De acordo com a acusação, "o arguido conduzia, naquela ocasião e lugar, veículo automóvel em violação das regras de velocidade e circulação previstas no Código da Estrada e com inobservância das precauções exigidas pela prudência e cuidados impostos por aquelas regras de condução".