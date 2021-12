Zoo deteta primeiros casos de Covid-19 em hipopótamos

Zoológico de Antuérpia, na Bélgica, afirma que são os dois primeiros casos no Mundo nestes animais.

Dois hipopótamos do Jardim Zoológico de Antuérpia, na Bélgica, testaram positivo para a Covid-19. Estes serão os primeiros dois casos positivos do vírus nestes animais, segundo avança o parque.O veterinário do zoológico, Francis Vercammen, revelou ter testado os dois animais por precaução e acabou por ficar surpeendido. "Decidi submeter as amostras ao teste Covid-19, que deu este resultado surpreendente. Pelo que sei, esta é a primeira contaminação identificada nesta espécie. No Mundo, este vírus tem sido relatado principalmente em grandes símios e felinos", referiu.As duas fêmeas, de 41 e 14 anos, não apresentam sintomas e não têm qualquer dor, segundo revela o veterinário.A origem desta infeção permanece, até agora, desconhecida. Por precaução, o zoológico de Antuérpia decidiu fechar ao público o local onde se encontram os hipopótamos.