Pedras da mansão de Cristiano Ronaldo estão à venda

Obras de demolição do anexo ilegal na mansão que CR7 comprou em 2009 já arrancaram. Morador interessado em materiais.

Metade da casa construída ilegalmente junto à mansão idealizada por Cristiano Ronaldo, no Gerês, já foi demolida, mas ainda falta retirar toda a estrutura em pedra que sustentava a habitação, onde durante os últimos três anos viveu um primo de CR7, a escassos metros do rio Cávado. Há mais de um ano que é Pepe quem toma as decisões acerca da moradia de luxo, apesar de esta estar ainda registada em nome de CR7.