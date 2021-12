Roubados cerca de 200 testes à Covid-19 em clínica na Madeira

Material estava destinado ao trabalho desenvolvido pela clínica para os próximos dias de agendamentos para funcionários de empresas realizarem testes de rotina.

Uma clínica na Madeira foi alvo de um assalto que se traduziu no furto de oito caixas de testes de despistagem da Covid-19, num total de 200 dispositivos.O material estava destinado ao trabalho desenvolvido pela clínica para os próximos dias de agendamentos para funcionários de empresas realizarem testes de rotina. Na clínica média da Ajuda o assaltante não conseguiu levar todos os testes que estavam em armazém.O Jornal da Madeira avança que o assalto deve ter ocorrido durante o horário de funcionamento da clínica porque a porta não apresentava sinais de arrombamento. A clínica conseguiu, entretanto, obter mais dispositivos para cumprir com os agendamentos. Na Madeira o preço do teste é de um euros e 60 cêntimos, o Governo Regional comparticipa o trabalho clínico em 15 euros por teste.