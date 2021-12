Mãe mata gémeos recém-nascidos em Cascais. Bebés foram encontrados dentro de casa

Dois gémeos recém-nascidos foram sem vida este sábado numa casa em Cascais. A mãe é, para já, a principal suspeita. As autoridades encontraram um dos bebés dentro de um saco do lixo e outro em cima da cama, segundo apurou ojunto de fonte policial.A progenitora foi transportada e assistida no Hospital de Cascais devido ao parto e às condições psicológicas em que se encontrava.

A Polícia Judiciária foi já acionada para a ocorrência.Em atualização