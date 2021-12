"Você é um herege" grita padre ortodoxo ao Papa Francisco em Atenas. Veja as imagens

entrava no arcebispado ortodoxo de Atenas, para se encontrar com o chefe da Igreja Ortodoxa Grega.De acordo com a Reuters, as testemunhas no local referiram que o padre gritou alto o suficiente para que o Papa o ouvisse.

O Papa Francisco chegou à Grécia este sábado para uma visita de três dias numa tentativa de aproximar as igrejas oriental e ocidental.Desde que o Cristianismo se dividiu nas igrejas Católica Romana e Ortodoxa Oriental em 1054, naquilo que é conhecido como o Grande Cisma, as relações entre as duas igrejas têm sido conturbadas.