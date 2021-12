Recém-nascido encontrado no lixo em 2010 na mesma rua de Cascais onde foram descobertos gémeos mortos

Esta não é a primeira vez que os meios de socorro são chamados junto ao número 315 da Avenida de Sintra, em Cascais por causa de uma ocorrência relacionada com bebés recém-nascidos. Há 11 anos, no dia 11 de dezembro , uma criança recém-nascida "ainda suja de sangue", foi encontrada junto a um contentor do lixo na mesma rua. O incidente teve um desfecho mais feliz já que o bebé, que estava dentro de uma mala