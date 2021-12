Ministério Público acusa mulher de matar marido com 16 facadas na Murtosa, em Aveiro

Arguida mantém-se sujeita à medida de coação de internamento preventivo.

O Ministério Público (MP) deduziu acusação contra uma mulher suspeita de ter esfaqueado mortalmente o marido na Murtosa, distrito de Aveiro, em maio passado, informou esta segunda-feira a Procuradoria-Geral Regional do Porto (PGRP).

Numa nota publicada na página da internet, a PGRP refere que a arguida foi acusada pela prática de um crime de homicídio qualificado, tendo o despacho de acusação sido proferido no dia 25 de novembro.

O crime ocorreu na madrugada do dia 21 de maio de 2021, por volta das 00h30, no interior da residência do casal, na Murtosa.

O MP considerou indiciado que, na sequência de uma discussão com o marido, a arguida muniu-se com uma faca de cozinha, com lâmina de 21 centímetros, e esfaqueou a vítima com 16 golpes que lhe desferiu no pescoço, tórax, abdómen e braço esquerdo.

Os investigadores referem ainda que a arguida também se muniu com um machado, cravando a lâmina deste, com oito centímetros, na cabeça da vítima.

"Na sequência de tais golpes, a vítima tombou sobre o sofá da sala, onde faleceu", refere a PGRP, adiantando que, logo após o crime, a arguida abandonou a residência e refugiou-se na residência da sua progenitora.

