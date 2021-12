14 mortos e 2216 infetados por Covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal

A região Norte tem o maior número de novos infetados, com 683 casos. No região de Lisboa e Vale do Tejo foram identificados mais 662 novos casos de infeção. Na região Centro registam-se mais 480 novos casos, no Alentejo mais 50 e no Algarve 218.

O número de doentes internados subiu para 948, mais 37 que ontem. Em Unidades de Cuidados Intensivos estão agora 135 doentes, mais um que os registados este domingo.Os casos ativos voltaram a aumentar e, no total, são agora 62 157, mais 794 do que ontem.