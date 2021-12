SPA e CMTV distinguem Paulo de Carvalho

O músico Paulo de Carvalho é o grande vencedor da primeira edição do Prémio Língua Mãe. O galardão é uma iniciativa da Sociedade Portuguesa de Autores (SPA) e daque decidiram criar, com periodicidade anual, um troféu para distinguir um artista que se tenha destacado no domínio da lusofonia pela qualidade e importância da sua obra artística.