Porto abre hoje vários centros de testagem à Covid-19

A cidade do Porto vai ter, a partir desta terça-feira, vários locais para a realização de testes à Covid-19 no âmbito da estratégia de aumento da testagem no município.Os centros de testagem vão estar localizados junto a bares, restaurantes, cafés, comércio, discotecas, atividades culturais e desportivas.

Como o CM já tinha noticiado, o "Porto vai disponibilizar, de forma gratuita, um total de 100 mil testes antigénio para deteção da Covid-19, no sentido de garantir que a quadra natalícia é vivida em segurança e, ao mesmo tempo, contribuir para que a atividade económica se mantenha em alta".

Os centros de testagem abertos no contexto desta proposta vão estar em funcionamento até 31 de dezembro.



Locais dos Centros de testagem à Covid-19 no Porto:

POC Medical Care

Ribeira – Rua do Infante D. Henrique, 85

Clérigos – Rua das Carmelitas, 162

Flores – Rua das Flores, 332

Horários

domingo a quarta-feira, das 9h00 às 13h00 e das 14h00 às 20h00; quinta-feira a sábado das 9h00 às 13h00 e das 14h00 às 22h00.

Centro de Medicina Laboratorial Germano de Sousa

Praça de Parada Leitão – horário das 12h00 às 2h00;

Trindade – Laboratório da Trindade – Edifício Domus – horário das 7h30 às 24h00;

Praça de D. João I (tenda) – horário das 10h00 às 24h00.