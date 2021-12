21 mortos e 3417 infetados por Covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal

Número de doentes internados baixou.

Portugal tem nas últimas 24 horas mais 3417 casos de Covid-19 e 21 óbitos associados à doença. Pelo contrário, o número de doentes internados registou uma diminuição.





A região Norte tem o maior número de novos infetados, com 1094 casos. No região de Lisboa e Vale do Tejo foram identificados mais 1036 novos casos de infeção. Na região Centro registam-se mais 799 novos casos, no Alentejo mais 74 e no Algarve 272.



O número de doentes internados desceu para 936, menos 12 que ontem. Em Unidades de Cuidados Intensivos estão agora 133 doentes, menos dois que os registados esta segunda-feira.





Os casos ativos diminuiram e, no total, são agora 60 584, menos 1573 do que ontem.





A incidência situa-se nos 410,0 casos por 100 mil habitantes. O R(t) está agora nos 1,10 a nível nacional.