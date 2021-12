DGS revela parecer técnico de Comissão sobre a vacinação Covid-19 em crianças dos 5 aos 11 anos

Está por concluir a avaliação sobre o melhor intervalo entre doses a recomendar para estas faixas etárias.

No parecer divulgado esta quinta-feira pela Comissão Técnica é recomendada a vacinação prioritária das crianças com 5 a 11 anos com comorbilidades consideradas de risco para Covid-19 grave.Com base nos dados disponíveis, os peritos consideram que a avaliação de risco-benefício é favorável à vacinação universal das crianças com 5 a 11 anos.Estão neste momento a concluir a avaliação sobre o melhor intervalo entre doses a recomendar para estas faixas etárias, que constará no Parecer Técnico da CTVC sobre a vacinação contra a Covid-19 de crianças com 5 a 11 anos."Mantém o acompanhamento da situação epidemiológica, da evidência científica e das recomendações dos Estados Membros da UE sobre a vacinação das crianças com 5 a 11 anos, as quais ainda não são conhecidas, podendo alterar a presente recomendação sempre que tal se justifique, nomeadamente, com dados que venham a ser conhecidos sobre o potencial de escape vacinal da variante Ómicron", pode ler-se nas conclusões do parecer.A Comissão reforça ainda a necessidade de priorizar a vacinação com o esquema vacinal primário a todas as pessoas com 12 ou mais anos e a vacinação com dose de reforço para os grupos definidos na Norma 002/2021 da DGS.O parecer revela que não são conhecidos potenciais riscos associados a reações adversas mais raras, para estas faixas etárias, como, por exemplo, a ocorrência de mio/pericardites registadas para adultos jovens vacinados com vacinas de mRNA.