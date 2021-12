Rúben Amorim levanta hipótese de Coates voltar à equipa já frente ao Boavista

Capitão poderá ter alta após ter estado infetado com Covid-19.

O treinador do Sporting levantou esta sexta-feira a hipótese de Coates voltar à equipa já no sábado, frente ao Boavista, na I Liga de futebol, a confirmar-se que o capitão tem alta após ter estado infetado com covid-19.

O defesa central do Sporting cumpre no sábado o décimo dia após ter tido um teste positivo ao vírus SARS-CoV-2 e de ter ficado em isolamento, mas Rúben Amorim não descarta a sua utilização, apesar de ter estado separado do grupo desde 01 de dezembro.