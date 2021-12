19 mortos e 5373 infetados por Covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal

Mais 4205 pessoas recuperaram da doença, num total de 1106116 desde o início da pandemia.





Portugal contabilizou nas últimas 24 horas mais 19 mortos e 5373 novos casos de Covid-19.De acordo com o boletim epidemiológico da Direção Geral da Saúde, o País regista desde o início da pandemia 18645 óbitos e 1190409 casos confirmados da doença. Há mais cinco pessoas internadas em enfermarias (952 no total) e mais cinco em unidades de cuidados intensivos (142).

A região de Lisboa e Vale do Tejo identificou mais 1783 novos casos; segue-se o Norte com mais 1549 infeções; o Centro com mais 1248; o Algarve com mais 482 e o Alentejo com mais 141.



As regiões Autónomas da Madeira e dos Açores registaram mais 140 e 30 casos, respetivamente.

Na distribuição dos óbitos, sete foram contabilizados no Norte, sete em Lisboa e Vale do Tejo, três no Algarve, uma no Centro e uma na Madeira.O número de contactos em vigilância está agora perto dos 90 mil, com mais 2.367 pessoas a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde desde sexta-feira.As mulheres continuam a representar a maioria dos casos de covid-19 desde o início da pandemia no país, com 634.803 casos, contra 554.787 homens infetados com o novo coronavírus, havendo 819 casos sem género atribuído, ainda em investigação pelas autoridades de saúde.No que diz respeito a óbitos, a distribuição por género é mais penalizadora para os homens, com 9.782 mortes registadas até à data, contra 8.863 mulheres. De acordo com a última atualização destes dados, feita na sexta-feira, a incidência de infeções do vírus SARS-CoV-2 voltou a aumentar a nível nacional, ao passar para 457,7 casos por 100 mil habitantes, enquanto o índice de transmissibilidade (Rt) se manteve em 1,11.De acordo com o relatório sobre a pandemia em Portugal divulgado na sexta-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS), em termos nacionais, a taxa de incidência passou, desde quarta-feira, de 438,4 casos de infeção por 100 mil habitantes a 14 dias para os atuais 457,7.Já no relatório das 'linhas vermelhas', da DGS e do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), também divulgado na sexta-feira, indica-se que Portugal regista 49 casos associados à nova variante do vírus, Ómicron.