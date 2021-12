13 mortos e 3879 infetados por Covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal

Portugal registou nas últimas 24 horas mais 13 mortos e 3879 casos confirmados de Covid-19.



Há mais 12 pessoas internadas em enfermarias (964 no total) e mais um doente em unidades de cuidados intensivos (143).





Desde o início da pandemia foram já contabilizados 18658 óbitos e 1194288 casos confirmados.





A região de Lisboa e Vale do Tejo contabilizou mais 1192 casos, o Norte mais 1212, o Centro mais 892, o Algarve mais 360 e o Alentejo mais 88 casos. As regiões Autónomas da Madeira e dos Açores registaram mais 119 e 16 casos, respetivamente.



Nas últimas 24 horas mais 1397 pessoas recuperaram da doença, num total de 1107513 recuperados.



A maioria dos novos casos regista-se entre o Norte e Lisboa e Vale do Tejo, no território continental, regiões onde se concentram os óbitos nas últimas 24 horas: seis em Lisboa e Vale do Tejo, quatro na região Centro e três na região Norte.