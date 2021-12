Futebolista de 20 anos cai inanimado em campo durante jogo em Oleiros

Jovem foi encaminhado de urgência para o hospital de Castelo Branco.

Um jovem de 20 anos caiu inanimado no campo durante um jogo de futebol entre o Águias do Moradoal e o Pedrógão de São Pedro da 14ª jornada do campeonato distrital da Associação de Futebol de Castelo Branco.

O Jovem futebolista do Pedrógão foi assistido no relvado do campo do Estreito, no concelho de Oleiros, onde decorria o jogo e transportado para o hospital de Castelo Branco onde vai passar a noite a fazer exames.

O incidente aconteceu a 20 minutos do fim da segunda parte da partida que decorreu este domingo.