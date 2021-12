Morador ameaça provocar explosão de gás e obriga a evacuação de prédio na Madeira

Moradores contaram ao CM que este não foi caso isolado pelo que o homem já provocou constrangimentos na vizinhança por diversas vezes.

Um prédio na rua das Virtudes, no Funchal, na Madeira, foi evacuado na noite deste domingo depois de um morador se ter barricado no interior de um dos apartamentos do quarto andar e ameaçar explodir o edificídio.

Ao que o

apurou, o homem ameaçou usar gás para fazer explodir o prédio.

No local estiveram elementos da PSP e dos Bombeiros Sapadores do Funchal. O homem foi levado para o hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal.

Os moradores contaram ao

que este não foi caso isolado pelo que o homem já provocou constrangimentos na vizinhança por diversas vezes.