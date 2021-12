Pico da quinta vaga de Covid em Portugal chega antes do Natal

Previsão matemática indica máximo de seis mil casos no dia 20. Variante Ómicron levanta cautela.

O pico da quinta vaga da pandemia chega antes do Natal, com um máximo de seis mil novos casos diários. O cálculo matemático revela uma evolução favorável por comparação com a estimativa apontada no início deste mês pela diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, de oito mil novos casos. Esta redução deve-se à testagem massiva, explica o matemático Carlos Antunes. “São mais de 140 mil testes diários, o que impõe a contenção de novos casos, porque, uma vez infetadas, as pessoas permanecem em casa”, referiu.









O professor da Universidade de Lisboa indica que no dia 20 de dezembro deverá ser alcançado o máximo de novos casos e um máximo de mortes diárias (20). Carlos Antunes adianta que a variante Ómicron pode alterar estes cálculos, uma posição que é partilhada pelo matemático Jorge Buescu. “Se a evolução prosseguir ao ritmo atual, é provável que o pico seja atingido entre cinco a dez dias, portanto, antes do Natal”, refere o vice-presidente da Sociedade Europeia de Matemática.

Carlos Antunes explica que os contágios ocorrem a diferentes velocidades, de acordo com as idades, sendo mais elevados dos 25 aos 65 anos.





Para o pneumologista Filipe Froes é necessária cautela. O coordenador do gabinete de crise da Ordem dos Médicos lembra que “as festas podem ter impacto na expansão da pandemia”. Adianta ainda que “o inverno é mais favorável aos contágios”, devido às baixas temperaturas.

1,9 milhões com dose de reforço



Mais de de 64 mil pessoas receberam no sábado uma dose de reforço da vacina contra a Covid-19, o que eleva para quase dois milhões (1 982 281) o total de pessoas já com o reforço vacinal. A faixa etária entre os 70 e os 79 anos é a que regista um número mais elevado de doses de reforço já administradas, com 699 889 pessoas.





pormenores



Alterar vacinas



Vários laboratórios farmacêuticos anunciaram já estar a trabalhar numa alteração das vacinas por forma a abranger de forma mais eficaz a Ómicron, a nova variante.





Tosse seca e dores



Cientistas avançam que um dos sintomas comuns aos infetados com Ómicron é a tosse seca e “garganta irritada”.





Variante mais contagiosa



A Ómicron tem a particularidade de se ter espalhado pelo Mundo de forma mais veloz. Por outro lado, os sintomas parecem ser menos agressivos.





300 mil vacinas para as crianças esta segunda e terça-feira de manhã



O primeiro lote das vacinas pediátricas (300 mil) contra a Covid-19 chega esta segunda-feira ao polo logístico de Arazede (Montemor-o-Velho), pelas 07h45. Em janeiro chega o segundo lote (400 mil unidades). A vacinação das crianças dos 5 aos 11 anos arranca no próximo fim de semana, dias 18 e 19 (na Madeira começa terça-feira). O intervalo entre as duas doses é de seis a oito semanas. Até final de março deverá chegar um número idêntico de vacinas para a aplicação das segundas doses.





Cérebro mais alerta para dor e raiva com uso de máscara



A máscara provoca maior perceção da dor e da raiva por parte do cérebro, que fica mais alerta na procura dos padrões faciais devido à parte inferior da face estar tapada, revela o estudo ‘A Face das Emoções na Pandemia’, do investigador João Alves e coordenado por Freitas-Magalhães do Laboratório de Expressão Facial da Emoção, da Universidade Fernando Pessoa, em Lisboa.