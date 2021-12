Talibãs reiteram compromisso de dar educação e emprego a mulheres no Afeganistão

Muttaqi voltou a pedir a Washington e a outras nações para que libertem mais de 8,8 mil milhões de euros em fundos que foram congelados quando os talibãs assumiram o poder.

O chefe da diplomacia afegã, Amir Muttaqi, manifestou esta segunda-feira o empenho dos talibãs em dar às mulheres do país acesso a educação e emprego e em conseguir "a misericórdia e compaixão" internacional para milhões de afegãos carenciados.

Numa entrevista à agência noticiosa Associated Press, o ministro dos Negócios Estrangeiros afegão também disse que o novo Governo talibã deseja boas relações com todos os países e que não tem qualquer problema com os Estados Unidos.





De resto, Muttaqi voltou a pedir a Washington e a outras nações para que libertem mais de 10 mil milhões de dólares (cerca de 8,8 mil milhões de euros) em fundos que foram congelados quando os talibãs assumiram o poder, em 15 de agosto.