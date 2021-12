Autoagendamento para vacinação Covid de crianças com 10 e 11 anos já está disponível

Crianças com 10 e 11 anos vão ser vacinadas no próximo fim de semana.

Ficou disponível, esta segunda-feira, no portal do SNS, o autoagendamento para vacinação Covid de crianças com 10 e 11 anos.

A vacinação desta faixa etária arranca no próximo fim de semana, 18 e 19 de dezembro, prolongando-se até março

Pode fazer o pedido através deste

O Governo prevê que sejam imunizadas mais de 600 mil menores até meados de março.

As crianças com comorbilidades terão prioridade para serem vacinadas, independentemente da idade, desde que tenham prescrição médica, bastando que se se dirijam aos centros para receberem a vacina contra o SARS-CoV-2.

De acordo com o calendário apresentado por Lacerda Sales, de 6 a 9 de janeiro serão vacinadas crianças entre os 9 e os 7 anos, ficando reservados os dias 15 e 16 para vacinar o grupo dos 6 e 7 anos, enquanto a 22 e 23 deste mês serão vacinadas as crianças de 5 anos.