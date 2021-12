Ministério Público pede pena suspensa para Rui Moreira e perda de mandato

MP acusa o autarca de prevaricação, defendendo também a perda de mandato, por favorecer a imobiliária da família.

O Ministério Público (MP) acusou, em dezembro do ano passado, o autarca independente de prevaricação (de titular de cargo político), defendendo também a perda de mandato de Rui Moreira, por favorecer uma sua imobiliária e da sua família - Selminho -, já durante o seu mandato (tomou posse em 23 de outubro de 2013), em prejuízo da autarquia.



No centro da polémica está um terreno na escarpa do Douro, vendido por um casal que o registou por usucapião, à imobiliária Selminho, em 2001, e que o tribunal considerou ser propriedade municipal, na sequência de uma outra ação movida pela autarquia em 2017.

Decorre esta quarta-feira a sessão das alegações finais do caso Selminho em que o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, é acusado de prevaricação.O procurador do Ministério Público, Luís Rabaçal, pediu a pena suspensa para o autarca e que seja condenado à pena acessória de perda do mandato. A acusação argumenta que ele agiu a contradireito e em consciência que prejudicava o município e beneficiava a família.